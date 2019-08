Trump Tower na Barack Obama Avenue?

ŚWIAT |

Na słynnej Piątej Alei (5th Avenue) w Nowym Jorku we wtorek odbyła się demonstracja. Manifestujący domagali się nazwania fragmentu ulicy pomiędzy dwoma przecznicami (ang. block) imieniem byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Tak się składa, że akurat na tym odcinku stoi Trump Tower – biuro i nowojorski dom Donalda Trumpa. O sprawie informują amerykańskie media, m.in. "The New York Times" i CBS.