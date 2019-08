G7 chce pomóc w walce z pożarami w Amazonii

ŚWIAT |

Siedem najbogatszych państw świata chce pomóc w walce z gigantycznymi pożarami lasów w Amazonii. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował, iż grupa G7 ustaliła wspólnie, że pomoże w walce z żywiołem i że zebrani we francuskim Biarritz liderzy są blisko porozumienia, co do sposobu pomocy. Nie wiadomo jednak, czy władze Brazylii przyjmą ewentualną ofertę.