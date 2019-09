Dzień bez Samochodu

22 września to Dzień bez Samochodu. Kończy on obchodzony corocznie od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Dzień bez Samochodu to inicjatywa ekologiczna promująca rezygnację z dwuśladowego pojazdu na rzecz komunikacji miejskiej, rowerów bądź różnych innych sprzyjających środowisku środków transportu. W wielu miejscach tego dnia transport publiczny jest darmowy.