Strajk klimatyczny w Budapeszcie

Kilka tysięcy osób, głównie młodych, wzięło w piątek udział w strajku klimatycznym w stolicy Węgier Budapeszcie. Apelowano do rządu, by dążył do neutralności klimatycznej, ogłosił stan zagrożenia klimatycznego i prowadził bardziej ekologiczną politykę.