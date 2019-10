W Korei Południowej protestują przeciw obecności wojsk amerykańskich

W piątek w Korei Południowej doszło do protestów przeciwko obecności sił amerykańskich w kraju. Demonstranci z seulskiego uniwersytetu wspięli się na pomnik króla Sedzonga Wielkiego. Monument znajduje się w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych na placu Gwanghwamun w Seulu. Siły amerykańskie zaczęły stacjonować stale w Korei Południowej po drugiej wojnie światowej. Protestujący w piątek w Seulu domagali się wycofania United States Forces, Korea (USFK), które jest częścią dowództwa amerykańskich sił zbrojnych na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Była to reakcja na to, że Departament Stanu USA skrytykował manewry południowokoreańskich sił zbrojnych przy niewielkim archipelagu Dokdo. Korea Południowa zajęła go samowolnie w roku 1952 i utrzymuje tam stały posterunek policji. Archipelag jest kością niezgody pomiędzy Japonią i Koreą.