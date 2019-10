10 najlepszych miast do odwiedzenia w roku 2020

Wydawnictwo Lonely Planet co roku publikuje ranking 10 państw i miast, które warto odwiedzić w nadchodzącym roku. Co znalazło się wśród trendów na rok 2020? Wszyscy podróżnicy, szukający inspiracji na kolejne wyjazdy, znajdą na liście cele zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych 10 miast do odwiedzenia w 2020 roku zajął Salzburg, głównie za sprawą swojego dziedzictwa kulturowego. To austriackie miasto jest często przyćmione przez pobliskie Wiedeń i Monachium. Lonely Planet podkreśla jednak, że to właśnie Salzburg skradnie serca miłośników alpejskich miast. W roku 2020 przypada 100-lecie Festiwalu w Salzburgu, który jest uznawany za największy muzyczny i teatralny pokaz w całej Europie. Z tej okazji zaplanowane są liczne wystawy i wydarzenia w historycznym centrum miasta.