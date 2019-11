Słoń rozsiadł się na samochodzie. Kierowcy udało się uciec

W Tajlandii, w parku narodowym Khao Yai, doszło do niecodziennego zdarzenia. Słoń o imieniu Deu zaczął ocierać się o samochód osobowy, a następnie rozsiadł się na nim. Jak skomentował to dyrektor parku Kanchit Sarinpawan "On zwykle i tak lubi przyjść i witać turystów, ale nigdy nikogo nie skrzywdził, ani nie uszkodził żadnego pojazdu". "Na filmiku widzimy, że kierowca miał możliwość odjechać, ale mógł być zbyt spanikowany, aby to zrobić". W parku obowiązuje wiele reguł bezpieczeństwa. Turyści nie mogą między innymi używać lamp błyskowych, ani mrugać światłami samochodowymi. Nie wolno im używać klaksonu, ani opuszczać samochodu w celu zrobienia zdjęć. Zakazane jest opuszczanie pojazdu i podchodzenie do słoni. Nie wolno wyłączać silnika, a gdyby słonie zaczęły się zbliżać, należy odjechać.