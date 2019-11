ŚWIAT |

Wenecja mierzy się ze skutkami aqua alta, czyli z wyjątkowo dużym przypływem. We wtorek poziom aqua alta sięgnął 127 centymetrów. Woda zalała słynny plac świętego Marka. Wdarła się także do wnętrza bazyliki świętego Marka. Specjaliści już liczą szkody. Eksperci czekają, aż Włochy zainwestują w system przeciwpowodziowy, który ochroni bezcenne zabytki.

Tak zwana acqua alta, zalewająca Wenecję, osiągnęła we wtorek wysoki poziom 127 centymetrów, w wyniku czego woda wdarła się do przedsionka bazyliki świętego Marka. Jej poziom wewnątrz świątyni sięgnął 70 centymetrów. Zdarzenie to z całą pewnością spowoduje szkody w liczącej ponad 1000 lat bazylice - powiedzieli eksperci, cytowani przez włoskie media. Zalane zostały między innymi nowe marmury, które niedawno wymieniono.