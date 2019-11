Francja: Zawalił się most nad rzeką Tarn

ŚWIAT |

Na południu Francji zawalił się w poniedziałek rano (18 listopada) most wiszący nad rzeką Tarn. Do wody wpadły samochody osobowe i ciężarówka. Zginęła co najmniej jedna osoba. Cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.