Hołd dla dziesiątek tysięcy ofiar zrzucenia bomb atomowych na Nagasaki i Hiroszimę w 1945 r., dla chrześcijańskich męczenników i Kościoła w Japonii, który przetrwał mimo prześladowań religijnych - to wydarzenia wizyty papieża Franciszka w niedzielę.

To był najbardziej intensywny dzień tygodniowej wizyty papieża w Azji. Rozpoczął go od porannej wizyty w Nagasaki, mieście na wyspie Kiusiu, kolebce katolicyzmu w Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie 99 procent ludności to niechrześcijanie. To tam również znajduje się klasztor franciszkanów, założony z inicjatywy św. Maksymiliana Kolbe.