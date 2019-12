Tragiczny wypadek w Rosji. Zginęło 19 osób

19 osób zginęło w wypadku, do którego doszło w niedzielę na drodze ze Sreteńska do Czyty w Rosji. Pojazd, wiozący 43 pasażerów, zjechał z szosy na moście, przerwał barierki i runął do rzeki Kuenga.