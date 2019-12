ŚWIAT |

W Meksyku codziennie dochodzi do rozlewu krwi z powodu wojen narkotykowych i nie tylko. Ale ta przemoc odbija się również na życiu zwykłych Meksykanów. Fotoreporterzy AFP przez jeden dzień dokumentowali, jak wygląda życie mieszkańców w różnych regionach kraju.

Do aktów przemocy i morderstw dochodzi codziennie m.in. w Guadalajarze, drugim co do wielkości mieście w Meksyku. Na zdjęciu matka trzymająca portret zaginionego syna. Takich przypadków są tysiące w całym kraju.