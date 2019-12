Przerażające pożary w Australii

Australijscy strażacy ostrzegają, że pożar szalejący w okolicach Sydney jest w tej chwili niemożliwy do ugaszenia. Ogień jest zbyt duży, by dało się nad nim zapanować. Gigantyczny pożar trawi lasy i zarośla, a jedynym ratunkiem jest ewakuacja. Nawet obszary, które nie zostały dotknięte klęską pożarów, cierpią w ich wyniku. Sydney jest zadymione i zapylone do tego stopnia, że na ulicach ludzie muszą nosić maski.