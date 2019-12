Burmistrz Wenecji apeluje do turystów

"Przyjeżdżajcie do Wenecji, miasto żyje" - zachęca turystów burmistrz Luigi Brugnaro po niedawnej powodzi. Z takim zaproszeniem do miasta odwiedzanego co roku przez 20 milionów osób zwrócił się po raz pierwszy w reakcji na odwoływanie rezerwacji w hotelach.