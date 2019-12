Australia: Wielkie pożary, zginęły kolejne dwie osoby

Tylko we wtorek zginęły dwie osoby w pożarach lasów w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. To kolejne ofiary żywiołu. W Wiktorii ogień uwięził ok. 4 tys. ludzi, którzy schronili się na plażach - informuje agencja EFE. Sytuacja w wielu miejscach jest dramatyczna.