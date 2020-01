Strzelanina w Rot am See

Policja poinformowała, że mężczyzna, który zastrzelił w piątek sześć osób w restaucji w miejscowości Rot am See w Badenii-Wirtembergii, na południowym zachodzie Niemiec, to 26-letni obywatel RFN. Był on spokrewniony ze wszystkimi ofiarami.