Tragiczny bilans po przejściu sztormu Gloria

ŚWIAT |

Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku sztormu Gloria, który przeszedł przez Półwysep Iberyjski. Sztorm szalał nad półwyspem od 18 do 24 stycznia. Straty sięgają w Hiszpanii kilkudziesięciu milionów euro - wynika z piątkowych szacunków rządu. Ofiary i największe straty odnotowano w Katalonii. Regionalny rząd Quima Torry ogłosił w piątek dwa dni żałoby po co najmniej trzech osobach, które poniosły śmierć w wyniku przejścia Glorii. Tego dnia gabinet Torry zapowiedział też specjalny plan pomocy dla około 500 gmin, które ucierpiały na skutek żywiołu. Regionalny rząd ocenia wstępnie straty na ponad 20 mln euro.