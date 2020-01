Opustoszałe ulice Wuhan

Chińskie Wuhan, będące epicentrum zachorowań na nową odmianę koronawirusa, zostało odizolowane od świata. Na co dzień żyje tam 11 mln osób. Z najnowszych danych wynika, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80 a osób zarażonych do 2744. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań. Ulice Wuhan świecą pustkami.