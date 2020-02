ŚWIAT |

Policja zastrzeliła w niedzielę w południowym Londynie mężczyznę, który zaatakował nożem kilka przypadkowych osób. Policja określiła zdarzenie jako "incydent o charakterze terrorystycznym", zaś według stacji Sky News napastnik kierował się motywami islamistycznymi.

Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na jednej z głównych ulicy Streatham, które jest częścią londyńskiej dzielnicy Lambeth. Dokładny przebieg zdarzeń jeszcze jest ustalany, ale wygląda na to, że napastnik wszedł do jednego ze sklepów i próbował zaatakować w nim przypadkowe osoby, zaś po wyjściu z niego - przejeżdżającą na rowerze kobietę. Chwilę później został zastrzelony przez wezwaną na miejsce policję. Według relacji świadków padły trzy strzały.