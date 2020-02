Ewakuacja Polaków z Wuhanu. Fotoreportaż

"Ludzie siedzieli w domach. To był paniczny strach. Modliłem się, żeby nie dostać zwykłej gorączki, bo to oznaczałoby pójście do zatłoczonego szpitala na badania pośród chorych, od których łatwo mógłbym się naprawdę zarazić" - mówi w rozmowie z PAP Arek Rataj, który przez miesiąc mieszkał w Wuhanie, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z ewakuacji Polaków z epicentrum epidemii.