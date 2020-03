Włochy: Ksiądz wypełnił kościół zdjęciami wiernych

Włochy walczą z koronawirusem. Wprowadzono m. in. zakaz zgromadzeń, czego efektem są m. in. msze św. odprawiane bez wiernych. Ksiądz Giuseppe Corbari z Robbiano, położonej na północy Włoch, czuł się nieswojo odprawiając mszę w pustym kościele. Znalazł jednak sposób na to, by w zminimalizować uczucie samotności i poprosił parafian, by wysłali mu swoje selfie lub zdjęcia portretowe. Następnie wszystkie wydrukował i przykleił do pustych ławek w kościele. Dzięki połączeniu tego z transmisją mszy w radiu i internecie, ks. Giuseppe pomógł wiernym zrealizować potrzebę uczestnictwa w nabożeństwie, a sam poczuł się odrobinę mniej samotny.