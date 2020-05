Chiny wystrzeliły rakietę ze statkiem kosmicznym

Chiny poczyniły krok w kierunku stałej obecności w przestrzeni kosmicznej - poinformowały państwowe media. We wtorek (5 maja) kraj raz pierwszy wystrzelił swoją nową, potężną rakietę Długi Marsz-5B, która wyniosła na orbitę prototyp nowego statku kosmicznego. Jest to element przygotowań do budowy chińskiej stacji orbitalnej.