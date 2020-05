ŚWIAT |

W Minneapolis (USA) doszło do zamieszek podczas demonstracji po śmierci czarnoskórego mężczyzny. Afroamerykanin zginął podczas interwencji policji. Na ujawnionym w sieci nagraniu słychać, jak mężczyzna krzyczy do policjanta: "Nie mogę oddychać, nie zabijaj mnie".

We wtorek wieczorem (26 maja) doszło do starć protestujących z policjantami. Dzień wcześniej miał miejsce tragiczny wypadek, który skłonił obywateli do wyjścia na ulicę.