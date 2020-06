ŚWIAT |

Takiej sytuacji jeszcze nie było. A przynajmniej nie – według dotychczasowych rankingów najlepiej zarabiających szefów wśród spółek znajdujących się w indeksie S&P 500. Z najnowszego zestawienia firmy Equilar dla agencji Associated Press wynika, że po raz pierwszy na szczycie znalazła się Lisa Su, szefowa spółki Advanced Micro Devices. Prezesi takich gigantów jak Discovery, Walt Disney, Adobe czy Netflix są za jej plecami.

1 / 5

Lisa Su, szefowa spółki Advanced Micro Devices produkującej m.in. półprzewodniki, mikroprocesory i karty graficzne, zarobiła w ubiegłym roku 58,5 mln dolarów (ok. 52 mln euro). Na to składa się relatywnie niewielkie wynagrodzenie zasadnicze (1 mln dolarów), a zdecydowanie największą kwotę stanowią nagrody w formie akcji AMD (53,2 mln dolarów). Nie zmienia to jednak faktu, że skok w porównaniu z rokiem 2018 jest ogromny – jej zarobki zwiększyły się czterokrotnie. Su pochodzi z Tajwanu, ale karierę zrobiła w Stanach Zjednoczonych. Na czele AMD stoi od 2014 roku.