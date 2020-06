Ucięto głowę pomnikowi Kolumba w Bostonie

ŚWIAT |

Pomnikowi Krzysztofa Kolumba w Bostonie ucięto w nocy z wtorku na środę głowę. To kolejny taki incydent, we wtorek zniszczono pomnik tego włoskiego podróżnika, odkrywcy i kolonizatora w Richmond w Wirginii. Burmistrz Bostonu Marty Walsh powiedział w środę, że pomnik zostanie przeniesiony do magazynu. Urzędnicy miejscy mają ocenić jego "historyczne znaczenie".