Akcja niszczenia pomników dotarła do Francji

ŚWIAT |

Do Francji dotarła akcja niszczenia pomników bohaterów z czasów kolonializmu, rozpoczęta protestami przeciwko zabiciu w USA przez policjanta czarnoskórego George'a Floyda. Niepokoi to zarówno osobistości życia politycznego i kulturalnego, jak i główne media we Francji – pisze z Paryża korespondent PAP Ludwik Lewin.