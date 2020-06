ŚWIAT |

Król Belgii Filip I wyraził we wtorek (30 czerwca) żal z powodu krzywd, których ludność Konga doznała, gdy kraj ten był belgijską kolonią. Monarcha skierował list do przywódcy Demokratycznej Republiki Konga z okazji 60. rocznicy ogłoszenia niepodległości państwa. Także w Belgii świętowano tę ważną datę.

Belgijski król Filip I wyraził we wtorek żal z powodu historycznych krzywd, jakich ludność Konga doznała w okresie kolonialnym. W liście do prezydenta Felixa Tshisekediego z okazji 60-lecia niepodległości DRK monarcha napisał, że "ubolewa nad ranami przeszłości". Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by przedstawiciel dynastii sasko-koburskiej, z której wywodzi się obecny władca, wyraził skruchę z powodu cierpień Kongijczyków - podkreśla agencja AFP.