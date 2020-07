ŚWIAT |

Policja zastosowała gaz łzawiący wobec protestujących w środę 8 lipca przeciwników decyzji prezydenta Aleksandara Vuczicia o przywróceniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. W Serbii ma powrócić m.in. godzina policyjna.

Środa była drugim dniem protestu w Belgradzie. We wtorek protestujący stoczyli bitwę z policją w stolicy i próbowali wedrzeć się do parlamentu po tym, jak Vuczić ogłosił, że godzina policyjna zostanie przywrócona dwa miesiące po jej pierwszym zniesieniu. Decyzje prezydenta Vuczicia o powrocie do godziny policyjnej i systemu ograniczeń były reakcją na drugą falę epidemi, która pojawiła sie po wyborach paralmentarnych.