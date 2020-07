W czasie antyrządowej demonstracji w Bułgarii doszło do starć z policją

W Bułgarii trwają antyrządowe protesty. We wtorek wieczorem w stolicy kraju doszło do starć demonstrantów z policją. Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, zatrzymano sześciu protestujących. Uczestnicy demonstracji wspierają prezydenta Rumena Radewa, który określił styl rządzenia premiera Bojko Borisowa mianem mafijnego i wezwał do dymisji jego gabinetu.