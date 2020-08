Zainaugurowano nowy most w Genui, prawie dwa lata po katastrofie

Po niespełna dwóch latach budowy w Genui został zainaugurowany nowy most w miejscu poprzedniego, który runął, zabijając 43 osoby. Nowy most Świętego Jerzego stanął szybciej niż wymiar sprawiedliwości Włoch zakończył postępowanie w sprawie przyczyn katastrofy. Most zaprojektował światowej sławy architekt Renzo Piano, który przed inauguracją zapewnił, że konstrukcja powinna wytrzymać 1000 lat. "Mury powinny upadać, mosty nigdy" - powiedział.