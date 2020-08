Skala zniszczeń w Bejrucie przeraża

Gdy opadł kurz po dwóch potężnych eksplozjach, do jakich doszło we wtorek (4 sierpnia) w stolicy Libanu Bejrucie, ukazała się skala zniszczeń. Tamtejszy oddział Czerwonego Krzyża przekazał, że zginęło co najmniej 100 osób, przy czym liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Około czterech tysięcy odniosło rany. Zmiecione zostały całe kwartały ulic. Świadkowie porównują eksplozję do wybuchu bomby atomowej.