Hiszpania. Zalane drogi i metro w aglomeracji Madrytu

ŚWIAT |

Intensywne deszcze, które przeszły we wtorek po południu przez aglomerację Madrytu doprowadziły do zalania kilkudziesięciu dróg w stolicy oraz na jej przedmieściach. Woda przedostała się również do metra, nieprzejezdne były m.in. dwie linie.