Białoruska opozycjonistka Weranika Capkała z mężem i synami przyleciała do Polski. 20 sierpnia spotkała się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Capkała podziękowała Grodzkiemu i innym polskim politykom za wsparcie. Podkreśliła, że w tej chwili jedyną osobą, która powinna być uznawana za prezydenta Białorusi jest Swiatłana Cichanouska. W spotkaniu ze strony polskiej wzięli też udział wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i poseł KO Michał Szczerba.

Weranika Capkała to uczestniczka kampanii wyborczej Swiatłany Cichanouskiej. Capkała i jej mąż, niedopuszczony do wyborów prezydenckich na Białorusi Waler Capkała, wraz z dziećmi przylecieli we wtorek 18 sierpnia do Polski.