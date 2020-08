USA: Groźne pożary w Kalifornii. Są ofiary śmiertelne

ŚWIAT |

Amerykański stan Kalifornia zmaga się z pożarami. Tylko w okolicach miasta San Francisco ogień trawi przeszło dwa tys. kilometrów kwadratowych. Do walki z żywiołem zmobilizowano kilkanaście tysięcy strażaków. Szalejący ogień sprawia, że w regionie rosną temperatury, które powoli zbliżają się do 40 stopni Celsjusza. W wyniku pożarów zginęło co najmniej pięć osób.