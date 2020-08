Białoruś: W Mińsku dwa mityngi – niepodległościowy i "za Baćkę"”

Co najmniej 2 tys. ludzi zebrało się we wtorek wieczorem na placu Niepodległości w Mińsku, by uczcić 29. rocznicę deklaracji niepodległości, uchwalonej przez Radę Najwyższą sowieckiej Białorusi. W tym samym czasie na Komarowce manifestowali zwolennicy prezydenta Alaksandra Łukaszenki.