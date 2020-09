ŚWIAT |

W blisko 90 katastrofalnych pożarach na Zachodnim Wybrzeżu USA zmarło już kilkadziesiąt osób. Żywioł widać nawet z kosmosu. Potężne pożary trawią lasy, pola i osiedla mieszkaniowe. Gdy ogień udaje się ugasić, ukazuje się straszny widok. Grupy poszukiwawcze wciąż przetrząsają zgliszcza, by upewnić się, że nie ma pod nimi ludzi. Zwolennicy teorii spiskowych już zaczęli snuć własne przypuszczenia odnośnie zaprószenia ognia.

Władze w stanie Oregon dementują pojawiające się w mediach społecznościowych teorie spiskowe, że to członkowie radykalnych organizacji politycznych podpalają lasy. Proszą, by nie dzwonić z pytaniami o to na numery alarmowe. W amerykańskich mediach społecznościowych popularnością cieszą się posty, że pożarów jest zbyt dużo, by były dziełem przypadku. Niektórzy z internautów wyrażają pewność, że to członkowie Antify, skrajnie lewicowej organizacji, rozmyślnie podpalają lasy. Nie podają przy tym na to żadnych dowodów.