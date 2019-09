​Pielgrzymi z całego kraju tłumnie przybyli na lotnisko Włocławek-Kruszyn, gdzie o godzinie 10.45 rozpoczęła się akcja modlitewna "Polska pod Krzyżem". Podkreślają, że czują potrzebę obrony krzyża, który ich zdaniem jest nad Wisłą atakowany.

Zdjęcie Przygotowania do ogólnopolskiej akcji modlitewnej "Polska pod Krzyżem" na lotnisku w Kruszynie, 13.09.2019. /Tomasz Kwasek/REPORTER /East News

Akcja modlitewna odbywa się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Główne uroczystości odbywają się w Kruszynie k. Włocławka, ale każdy może włączyć się do akcji w swoim miejscu zamieszkania - przy krzyżu misyjnym, przydrożnym czy kapliczce. Na lotnisku w Kruszynie o 10.45 zawiązano wspólnotę, o godzinie 11.00 rozpoczął się różaniec. Na miejscu są tysiące wiernych.

"Przede wszystkim ściągnęła mnie tu wiara, natchnienie, a także wielka siła Boga, który jest tutaj na pewno wśród nas. Bardzo istotna jest dla mnie również wspólnota, bycie w grupie tak samo myślących, wierzących ludzi. Chcemy pokazać światu i naszej ojczyźnie, że jako naród jesteśmy pod krzyżem" - powiedział Marek Olędzki z parafii św. Andrzeja na wrocławskich Bielanach.

Dodał, że krzyż jest w Polsce atakowany, co go niezwykle dziwi, bo "Polska była wiernym narodem, oddanym krzyżowi".

"Nasza obecność jest także wyrazem wywyższenia osoby, która przez lata była zapomniana - ks. Jerzego Popiełuszko. To on poniósł - tutaj niedaleko na włocławskiej tamie - męczeńską śmierć. On był duszpasterzem robotników - więc pamiętamy o nim w tym miejscu i manifestujemy miłość do ludzi" - dodał Olędzki.

Maria z parafii w Sokołowie Małopolskim wskazała, że jest niezwykle zatroskana o losy ojczyzny, Kościoła, rodzin. "Zorganizowaliśmy grupę pielgrzymkową 60 osób i przyjechaliśmy, żeby oddać przy krzyżu wszystkie nasze sprawy i problemy Panu Jezusowi. Tam gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię moje - powiedział Pan Jezus - tam ja jestem pośród nich. W tej wspólnocie jest jedność. Wszyscy przyjechaliśmy tu w jednym celu - modlić się" - podkreśliła.

Wszyscy mają swój krzyż

Ks. Andrzej Wroński z parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi dodał, że wszyscy w dzisiejszym świecie mają swój krzyż.

"Pan Jezus, niosąc swój krzyż, pokazał nam, że warto to robić, bo końcem jest zbawienie. Młodzi ludzie są przyszłością naszej ojczyzny i ich tutaj nie brakuje" - powiedział duchowny z Łodzi.

Na lotnisku stanął 12-metrowy drewniany krzyż. Organizatorzy przewidują, że w kulminacyjnym momencie może się pod nim zgromadzić nawet 100 tysięcy ludzi, a w całym kraju i za granicą akcja może przyciągnąć nawet kilkaset tysięcy wiernych.

Organizatorami "Polski pod Krzyżem" są diecezja włocławska i Fundacja Solo Dios Basta, która wcześniej organizowała m.in. "Różaniec do granic" i "Wielką pokutę". Wydarzenie "Polska pod Krzyżem" ma być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 roku wzywał do obrony krzyża "od Tatr aż do Bałtyku".

Upamiętnienie ks. Popiełuszki przez Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, 7 czerwca 1991 roku, odprawił mszę na lotnisku we Włocławku-Kruszynie. Ojciec Święty w homilii m.in. wspomniał ks. Jerzego Popiełuszkę, który zginął 19 października 1984 roku we Włocławku. Integralną częścią ołtarza był kilkunastometrowy krzyż. Papież poświęcił metalowo-szklaną konstrukcję jako przyszły pomnik upamiętniający śmierć ks. Popiełuszki. Krzyż-pomnik stanął w pobliżu tamy, gdzie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zmaltretowanego kapłana wrzucili do Wisły. Uroczystość odsłonięcia i pobłogosławienia pomnika odbyła się w siódmą rocznicę śmierci księdza, a przewodniczył jej prymas Polski kardynał Józef Glemp.