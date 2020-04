Przedterminowe wybory burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego rozpoczęły się w niedzielę (26 kwietnia) rano bez przeszkód - poinformował dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski. Głosowanie odbywa się z zachowaniem środków ostrożności z powodu epidemii koronawirusa.

Działa osiem obwodowych komisji wyborczych. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7 do 21.

Jednym z kandydatów na burmistrza jest obecnie pełniąca obowiązki burmistrza 51-letnia Edyta Jaszczak, która startuje z KWW Edyta Jaszczak dla Zjednoczonej Prawicy i jest popierana przez PiS.

Jej kontrkandydatami są 35-letni Piotr Gajewski (KWW Razem dla Aleksandrowa Kujawskiego), 40-letni Bogusław Golus (KWW Sprawiedliwy Aleksandrów), członek PSL 43-letni Arkadiusz Gralak (KWW Arkadiusza Gralaka), 25-letni Robert Jętczak (KWW Młodzi dla Miasta) i 59-letni Bogdan Wypij (KWW Niezależni Aleksandrów Kujawski).

Poprzedni burmistrz Andrzej Cieśla zajmował to stanowisko od 2006 r. Wcześniej był radnym miejskim i powiatowym. Z wykształcenia był historykiem, autorem m.in. monografii o Aleksandrowie Kujawskim. Zmarł w styczniu.

Pierwotnie wybory miały się odbyć 5 kwietnia. Jednak ze względu na epidemię termin był dwukrotnie przekładany - najpierw na 19 kwietnia, a później o kolejny tydzień.

Szczególne środki ostrożności

W związku ze stanem epidemii wybory odbywają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Sanepid wydał zalecenia dotyczące przygotowania lokalu wyborczego, zasad i sposobu zabezpieczenia wyborców i członków komisji wyborczych przed zakażeniem koronawirusem, dezynfekcji rąk i powierzchni kontaktowych (blatów, stołów, klamek), zachowania odpowiedniej odległości między osobami w lokalu wyborczym i przed wejściem do niego.

Zalecenia, z upoważnienia komisarza wyborczego we Włocławku, wydał też dyrektor delegatury KBW. Zgodnie z nimi przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej, jej przewodniczący ma przeprowadzać wywiad, czy członkowie w ostatnich dwóch tygodniach mieli kontakt z osobą zarażoną. Członkowie komisji powinni pracować w rękawiczkach i maseczkach ochronnych, siedzieć oddaleni od siebie. Osoba, dysponująca spisem wyborczym i wydająca karty do głosowania, dodatkowo ma mieć przed sobą przeźroczystą osłonę. Wyborcy w oczekiwaniu na wejście do lokalu zobowiązani są stać w dwumetrowych odległościach.

Wybory w Ciechocinku

W niedzielę odbywają się również wybory uzupełniające do rady miasta Ciechocinka, położonego niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. O mandat po zmarłym radnym ubiega się czterech kandydatów. Głosowanie również odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych. Rozpoczęło się zgodnie z planem i bez przeszkód.