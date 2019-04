W jednym z bydgoskich tramwajów doszło do brutalnego pobicia 72-latka. Zdarzenie zarejestrował pasażer, a nagranie udostępnił w sieci.

Zdjęcie Do zdarzenia doszło w tramwaju / Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Film ze zdarzenia, do którego doszło w tramwaju nr 3 jadącym trasą wzdłuż ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, został opublikowany w sobotę. Na nagraniu widać, jak postawny mężczyzna okłada starszego od siebie człowieka. Najpierw strąca mu czapkę z głowy, później krzyczy, używając wulgaryzmów i zadaje ciosy - początkowo z otwartej dłoni, później pięścią - w twarz i głowę pasażera tramwaju. Nikt ze świadków nie reaguje.



W końcu starszy pan wychodzi z pojazdu, a sprawca tłumaczy jednemu z pasażerów: "Ubliżał mi".



O sprawie jako pierwszy poinformował "Express Bydgoski". Dzięki medialnemu rozgłosowi o incydencie dowiedziała się policja. Oficjalnego zgłoszenia nie było.

Funkcjonariusze szybko dotarli do 72-latka.



"Zajście sfilmowane przez jednego z pasażerów wyglądało na poważne, dlatego wstępnie kwalifikowaliśmy je jako uszkodzenie ciała" - powiedział w rozmowie z lokalnym serwisem kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Poszkodowany nie wzniósł oskarżenia, dlatego policjanci przekazali materiały prokuraturze.

We wtorek nagranie usunięto z YouTuba. Tego samego dnia rano 45-letni mężczyzna zgłosił się na komisariat i przyznał do winy.



"Tłumaczył jednak, że to nie do końca on był prowodyrem zajścia" - mówił Słomski. "Między nim a starszym mężczyzną miało dojść do utarczek słownych" - dodał.

Policja apeluje, by w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takich sytuacji, nie być obojętnym i reagować. Telefonując na nr 112 podobne zajście zgłosić można anonimowo.