Jeden z escape roomów w Grudziądzu został wyłączony z użytkowania po kontroli straży pożarnej w sobotę - powiedział rzecznik prasowy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak. We Włocławku strażacy ukarali prowadzącego taką działalność mandatem.

"Do godziny 14.00 na terenie naszego województwa przeprowadzono osiem kontroli lokali. Kontrole jeszcze trwają, więc ich liczba będzie większa, ale szczegółowe dane z popołudniowej działalności strażaków będziemy mieli jutro. Lokal nie oznacza jednego escape roomu, bo w lokalu mogą być np. trzy pokoje. W wyniku kontroli stwierdzono łącznie 33 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i 12 nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji. Wydano jedną decyzję o zakazie eksploatacji w Grudziądzu. We Włocławku wystawiono jeden mandat. Reszta to drobne upomnienia. Praktycznie w każdym lokalu była jakaś nieprawidłowość. Jutro nadal będą trwały kontrole" - poinformował st. kpt. Piętak.



Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu st. kpt. Paweł Korgol wyjaśnił, że w jednym z pokoi escape roomu w Grudziądzu wykryto nieprawidłowości, które spowodowały jego wyłączenie z użytkowania.

"Właściciel placówki świadczącej takie usługi przekazał nam jednak, że i tak w najbliższym czasie odwołuje wszystkie rezerwacje" - wskazał st. kpt. Korgol. Rzecznik nie posiada jeszcze szczegółowych informacji odnośnie tego, jakiego rodzaju były to nieprawidłowości.

Dodał, że w drugim escape roomie działającym w Grudziądzu od drugiej połowy grudnia nie było umawianych wizyt zainteresowanych osób i nadal jest on nieczynny.

Rzecznik prasowy wojewódzkiej straży wskazał, że kontrole będą nadal prowadzone w niedzielę w kolejnych obiektach tego rodzaju. Wcześniej poinformował, że w woj. kujawsko-pomorskim tzw. escape roomów może być 84, a nawet więcej.

W piątek w tzw. escape roomie w Koszalinie doszło do pożaru, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna jest ciężko poparzony. Po pożarze PSP na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju.