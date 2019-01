Toruńska Geotermia, należąca do Fundacji Lux Veritatis, wybuduje ciepłownię, a inwestycja jest możliwa dzięki zgodzie na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - poinformowała w środę Telewizja Trwam. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na koniec stycznia 2020 r.

Zdjęcie Jeden z założycieli fundacji Lux Veritatis, o. Tadeusz Rydzyk/ na zdjęciu w 2017 roku podczas podpisania umów o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

PGE Toruń w wydanym stanowisku, wskazała, że "w ramach podjętej współpracy z Geotermią Toruń i Fundacją Lux Veritatis jest w stałym kontakcie z jej przedstawicielami, z którymi na bieżąco omawiane są możliwości optymalnego wykorzystania ciepła ze źródeł geotermalnych w toruńskim systemie ciepłowniczym". "W zeszłym roku PGE Toruń uzgodniło z Geotermią model przyszłej dostawy ciepła ze źródła geotermalnego do sieci ciepłowniczej. Ewentualny udział ciepła geotermalnego w sieci podniesie status efektywności systemu ciepłowniczego, obecnie zasilanego przez wysokosprawne źródło kogeneracyjne" - napisano.



W materiale TV Tram, również należącym do fundacji, podkreślono, że od pierwszego odwiertu minęło 10 lat, a pomimo zablokowanej dotacji przez rząd koalicji PO-PSL udało się wykonać dwa odwierty: eksploatacyjny i zatłaczający, a później tamę postawił francuski koncern EDF, do którego wówczas należała sieć ciepłownicza w Toruniu.



Już nic nie stoi na przeszkodzie

"To była taka blokada przez kolejne lata, dlatego że poprzedni właściciel sieci ciepłowniczej w Toruniu, czyli firma francuska EDF, robiła wszystko, żeby nie odebrać tego ciepła" - powiedziała dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Dodała, że odbiór takiego ciepła nakazywało prawo.

W programie podkreślono, że po przejęciu EDF przez PGE nic już nie szkodzi na przeszkodzie, by w Toruniu powstała geotermia. "Wreszcie rozpoczęliśmy budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu - powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk.

W programie zwrócono też uwagę, że opóźnienia stawiają inwestora w trudnej sytuacji, bowiem ceny materiałów budowlanych poszły mocno w górę i koszty inwestycji wzrosły o blisko 60 proc.

"Ciepłownia zaczyna się budować. Mam nadzieję, że zostanie oddana do użytku za rok, czyli na koniec stycznia 2020 roku" - dodała Kochanowicz-Mańk.

Kto skorzysta?

Z energii geotermalnej mają skorzystać mieszkańcy Torunia, ale też obiekty zlokalizowane w pobliżu odwiertów, zwłaszcza kampus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W swoim stanowisku PGE Toruń, podkreśliła, że "zakłada dobrą współpracę z wszystkimi uczestnikami rynku ciepła w Toruniu w celu stworzenia jak najbardziej efektywnego i ekologicznego systemu ciepłowniczego dla dobra i w interesie wszystkich odbiorców ciepła sieciowego w tym również planowanego geotermalnego źródła ciepła. Współpraca z Geotermią Toruń opierać się będzie na dostawie ciepła geotermalnego do zarządzanej przez PGE Toruń sieci ciepłowniczej".