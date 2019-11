43-letni Daniel K. został aresztowany na dwa miesiące po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzut doprowadzenie jego 6-letniej córki do "innych czynności seksualnych". Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

"43-letniemu Danielowi K. ze Słupska przedstawiono zarzut z art. 200 par. 1 kk, czyli za tzw. zły dotyk, inne czynności seksualne, w stosunku do jego małoletniej córki" - poinformował PAP we wtorek prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.

Do przestępstwa, o które jest podejrzany ojciec 6-latki, miało dochodzić w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Podejrzany skorzystał z uprawnienia i złożył zażalenie na tę decyzję" - podał Nierebiński.

Prokurator zaznaczył, że nic nie wskazuje, by podejrzany przejawiał zarzucane mu zachowania w miejscu pracy. Daniel K. to instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura nie informuje, kto złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie ujawnia też szczegółów dotyczących postępowania, w tym wykonywanych i zaplanowanych czynności.

Za dopuszczenie się wobec osoby małoletniej poniżej lat 15 innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania grozi od 2 do 12 lat więzienia.