Jak informuje wloclawek.naszemiasto.pl, 18 stycznia do miejskiego szpitala zgłosiła się matka z dwójką dzieci, które miały obrażenia mogące świadczyć o pobiciu. Policja udała się do domu kobiety, gdzie zastała jej męża i pozostałą czwórkę dzieci, które także zostały zabrane do szpitala - jak nieoficjalnie podaje portal - z powodu wygłodzenia.

Matka zabrała do szpitala dwójkę dzieci, z których jedno miało złamaną kończynę.

Jak podaje portal wloclawek.naszemiasto.pl, dzieci miały obrażenia mogące świadczyć o stosowaniu wobec nich przemocy, dlatego lekarze poinformowali policję.

Funkcjonariusze udali się do domu kobiety, gdzie zastali jeszcze czwórkę jej dzieci pod opieką jej męża.

W rozmowie z wloclawek.naszemiasto.pl Tomasz Tomaszewski z Zespołu Prasowego KMP Włocławek potwierdził, że doszło do takiej interwencji, a policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę do wyjaśnienia sprawy. Dzieci znajdujące się w domu również zostały przewiezione do szpitala.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że że dzieci przewiezione zostały do szpitala ze względu na zły stan zdrowia i wygładzenie, a pilnujący ich mężczyzna miał mieć 2,4 promila alkoholu we krwi.