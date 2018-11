Pijany wjechał autem do sali bankietowej

Pijany 22-latek w nocy z czwartku na piątek, jadąc samochodem wypadł z drogi i wjechał do sali bankietowej jednego z lokali w Aleksandrowie Kujawskim. Na szczęście w środku nikogo nie było. Sam kierowca dotkliwie się poturbował.

"Mężczyzna jechał mercedesem ul. Graniczną. Nagle stracił panowanie na pojazdem i zjechał z drogi, a następnie staranował drzwi do sali bankietowej i znalazł się w środku. W lokalu zwykle odbywają się imprezy okolicznościowe, ale na szczęście tej nocy nikogo nie było wewnątrz. Policjanci zbadali, że kierowca miał ponad 1 prom. alkoholu we krwi" - poinformowała mł. asp. Marta Błachowicz w Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

22-latek ze względu na doznane obrażenia został przewieziony do szpitala.



Czekają go jeszcze konsekwencje sądowe za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Za samo kierowanie po pijanemu grozi do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.