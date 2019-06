Toruńska prokuratura umorzyła sprawę internetowego wpisu profesora Jacka Bartyzela, w którym naukowiec twierdził, że "Żydzi są plemieniem żmijowatym, pełnym pychy, jadu i złości". Prokuratura nie dopatrzyła się w tym wpisie antysemickich treści.

"Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód po przesłuchaniu świadków, profesora Bartyzela oraz po zapoznaniu się z dokumentacją 13 czerwca sprawę umorzyła, nie dopatrując się we wpisie nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym" - informują "Nowości. Dziennik Toruński".

"W naszej ocenie publikacja na prywatnym profilu stanowiła dozwoloną prawem krytykę, była komentarzem do aktualnych wydarzeń" - powiedział prokurator Krzysztof Lipiński, którego dziennik cytuje.

Prokurator stwierdził również, że intencją profesora było "wyrażenie oburzenia, a nie obrażenie kogokolwiek".



Kontrowersyjny wpis

Zdarzenie miało miejsce w grudniu. Prof. Jacek Bartyzel na swoich profilu na Facebooku pisał wówczas: "to, że nas Żydzi nienawidzą i opluwają, jestem w stanie przyjąć ze spokojem - w końcu czegóż można spodziewać się od tego plemienia żmijowego pełnego pychy, jadu i złości? Trzeba po prostu trzymać ich na dystans, tak wielki, jak tylko możliwe. W ogóle nawet inne próbować dyskutować czy przekonywać, bo to daremne; oni nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy".

Wpis został skasowany, jednak zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie pracuje prof. Jacek Bartyzel.

O wpisie poinformował UMK socjolog, prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Adam Leszczyński. Na swoim profilu zamieścił treść listu do rektora. "Pracownik UMK, prof. Jacek Bartyzel, propaguje treści antysemickie i wzywa do nienawiści na tle rasowym na swoim publicznym profilu na Facebooku" - napisał wówczas Leszczyński. Zaapelował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

"Rektor podjął decyzję, że sprawa trafi do rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny dogłębnie zajmie się sprawą i oceni, czy będzie wszczynał postępowanie dyscyplinarne" - informowały wówczas władze uczelni.

Jednak na czas postępowania prokuratorskiego, uniwersytet zawiesił sprawę - informuje toruńska prasa.

Prof. Jacek Bartyzel jest kierownikiem Katedry Hermeneutyki Polityki UMK na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.