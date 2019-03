Nie ma żadnych chętnych do pracy na oddziale chirurgii dziecięcej w szpitalu we Włocławku. "Wysłaliśmy prośby, pytania i ogłoszenia do wszystkich szpitali w Polsce - bez skutku" - alarmuje w rozmowie z RMF FM dyrektor placówki - Marek Bruzdowicz. Oddział zostanie zamknięty z końcem tego tygodnia.

Zdjęcie Szpital proponuje nie tylko wysoką pensję, ale też mieszkanie; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Większość pacjentów będzie przewożona do Płocka lub do Torunia. Nagli pacjenci - np. po wypadkach - będą przyjmowani i dopiero później transportowali dalej.

Chętnych do pracy brakuje, bo specjalistów jest po prostu za mało na rynku, a co więcej, wielu z nich zbliża się już do wieku emerytalnego.

"To jest nie kwestia pieniędzy - to jest kwestia braku specjalistów" - mówi RMF FM dyrektor placówki, Marek Bruzdowicz. Jak podkreśla, podobny problem będzie miało wiele innych szpitali.

Paweł Balinowski