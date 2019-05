Strzały w szkole w Brześciu Kujawskim. Były uczeń wtargnął do szkoły z bronią, zaczął strzelać i odpalił dwie petardy. Ranne są woźna i uczennica. Napastnik został zatrzymany.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Wszystko wskazuje na to, że zamaskowany napastnik to były uczeń szkoły. 20-latek wtargnął w poniedziałek rano do budynku z bronią - zaczął strzelać, a następnie odpalił dwie petardy.

Jak informuje RMF FM, napastnik kilkukrotnie strzelił w kierunku woźnej, która została ranna w brzuch. Obrażenia odniosła także 11-letnia uczennica, która ucierpiała od odpalonej petardy - ma rany uda i klatki piersiowej.



Dwie osoby ranne zostały przewiezione do szpitali we Włocławku i Toruniu. Ich życiu nic nie zagraża.

Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa bydgoskiej policji, poinformowała w rozmowie z RMF FM, że obrażenia osób poszkodowanych nie są jednak charakterystyczne dla broni palnej. Nie wiadomo więc, jakiej dokładnie broni użył 20-latek.