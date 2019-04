Spłonęło 20 ha lasu w Bydgoszczy. Kontrola pogorzeliska

Około 20 hektarów lasu strawił pożar, który wybuchł w środę po południu w Bydgoszczy, a jego gaszenie zakończono w nocy. Straży kontrolują pogorzelisko - poinformował w czwartek oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP kpt. Karol Smarz.

Pożar lasu w Bydgoszczy 1 10 Pożar lasu w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy Autor zdjęcia: Tytus Żmijewski Źródło: PAP 10

Pożar wybuchł w lesie rosnącym powyżej osiedla mieszkaniowego Fordon, w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ogień został opanowany w środę wieczorem, ale do drugiej w nocy ze środy na czwartek trwało jego dogaszenie.



W akcji gaśniczej brało udział 26 zastępów straży, to jest 93 strażaków PSP i OSP. Wodę go gaszenia ognia dowożono z ujęcia położonego kilka kilometrów od miejsca pożaru. Z powietrza wodę na płonący las zrzucał samolot Lasów Państwowych. Ratownikom udało się zatrzymać ogień kilka metrów przed ogródkami działkowymi.

Reklama

"Po ugaszeniu pożaru, już na spokojnie zrobiliśmy bilans strat z właścicielami lasów. Okazało się, że ogień strawił około 20 hektarów lasu, który w trzech czwartych należał do miasta Bydgoszczy, a pozostała cześć do lasów Państwowych" - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP kpt. Karol Smarz.

Teraz strażacy kontrolują pogorzelisko. Sprawdzają, czy nie pojawiają się zarzewia ognia.