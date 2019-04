Toksyczna ciecz na dk 5. Blokada drogi do soboty

Droga krajowa nr 5 jest nadal zablokowana w Szubinie (kujawsko-pomorskie), gdzie nocą z czwartku na piątek doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Ruch być może zostanie wznowiony dopiero w sobotę. Cysterna uczestnicząca w wypadku przewoziła substancję żrącą - TDI. Trwa neutralizacja cieczy.

Zdjęcie Miejsce wypadku /Tytus Żmijewski /PAP

W wypadku uczestniczyły dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich to cysterna, która uległa rozszczelnieniu. Przewoziła substancję żrącą dwuizocyjanian toluilenu - TDI.

"To dość trudna akcja ze względu na środek, który był przewożony. TDI to substancja żrąca. 8 ton tego środka wypłynęło z cysterny, a 15 ton odpompowaliśmy do podstawionej nowej cysterny. W tym momencie trwa neutralizacja. Po niej będą trwały czynności prokuratorsko-dochodzeniowe m.in. oględziny biegłych" - powiedział PAP rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak.

Dodał, że następnie służby czeka usuwanie pojazdów oraz zanieczyszczonej gleby.

"To będzie oczywiście usuwane na parkingi i do firm, które mają stosowne pozwolenia i uprawnienia. Nie ma ich niestety zbyt dużo. Konieczna jest bowiem infrastruktura pozwalająca na przyjęcie tego rodzaju pojazdów i odpadów. Do tego zbliża się długi weekend majowy, co nie ułatwia sprawy" - dodał rzecznik prasowy.

"TDI to substancja toksyczna, która stosowana jest do produkcji pianek miękkich np. w produkcji materacy czy obić krzeseł" - powiedział rzecznik straży.

Piętak ocenił, że akcja potrwa jeszcze od kilku do kilkunastu godzin. Na miejscu kieruje nią kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak. "Komendant utworzył tutaj sztab i dowodzi akcją" - poinformował Piętak. "Nie wiem, czy trasa zostanie dziś odblokowana" - dodał.

Kierowcy, którzy brali udział w wypadku, znajdują się w szpitalu. Jeden jest ciężko, a drugi lekko ranny.

"Ich obrażenia związane są zarówno z wypadkiem, jak także z wyciekiem cieczy" - wskazał Piętak.

Droga krajowa nr 5 łączy województwo kujawsko-pomorskie z wielkopolskim i dolnośląskim. Policja wyznaczyła objazd przez miasto Szubin - starym przebiegiem trasy.