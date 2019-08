​Toruń: 21-latek włamał się na plebanię i usnął

Policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który po pijanemu włamał się do jednej z plebanii w Toruniu i po krótkim czasie usnął na podłodze w kuchni - poinformowała w piątek kom. Marta Nawrocka z toruńskiej policji.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Około godz. 3.20 do dyżurnego komendy zadzwonił wikary, że nieznany mu, agresywny mężczyzna próbuje sforsować drzwi wejściowe do plebanii.

Na miejsce udali się funkcjonariusze z komisariatu Toruń-Śródmieście i zastali śpiącego włamywacza na kuchennej posadzce plebanii.

Badanie alkomatem wykazało, że 21-latek był nietrzeźwy.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grodzi kara do 10 lat pozbawienia wolności.